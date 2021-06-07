Ростуризм и Росавиация предупредили о рисках поездок на грузопассажирских рейсах

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Туристические поездки на грузопассажирских рейсах могут быть рискованными для россиян. Об этом сказано в совместном заявлении Росавиации и Ростуризма, опубликованном в понедельник, 7 июня, на сайте Министерства транспорта РФ.

— В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелетов с туристическими целями. Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса — работать. При этом, мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски, — говорится в заявлении.

Отмечается, что туристы рискуют частично или полностью не получить услугу, за которую заплатили, а бизнес может получить убытки и не оправдать доверие людей.

Ранее Росавиация предупреждала авиакомпании о запрете перевозить организованных туристов на грузопассажирский рейсах. Также агентство пригрозило ограничениями в случае выявления фактов продажи билетов в составе турпакетов.

Грузопассажирские рейсы в первую очередь предназначены для перевозки грузов (что допускается при официально закрытом пассажирском авиасообщении между странами), при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.

Ранее сообщалось, что Ростуризм предупредил представителей отрасли о том, что допуски авиакомпаний к грузопассажирским рейсам будут аннулированы, если они перевозят организованные группы туристов в государства, с которыми авиасообщение закрыто.

Согласно последней информации, Россия возобновила авиасообщение с Великобританией 2 июня. Кроме того, с 10 июня 2021 года вновь можно будет полететь в Австрию, Венгрию, Хорватию, Люксембург, Ливан, Марокко и Маврикий. Также РФ возобновит чартерное авиасообщение с Албанией. Самолет сможет летать один раз в неделю по маршруту Москва — Тирана. Кроме того, количество авиарейсов из Москвы в Минск с 10 июня увеличат до десяти в неделю.

Также Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на котором туристы возвращались в Санкт-Петербург.

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