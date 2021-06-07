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Названы возможные последствия для туроператоров, которые перевозят туристов грузопассажирскими рейсами
Фото: АГН Москва

Названы возможные последствия для туроператоров, которые перевозят туристов грузопассажирскими рейсами

Марина Найденкова

Туризм

Туроператоры, отправляющие группы туристов на курортный отдых грузопассажирскими рейсами, рискуют потерять разрешения на организацию перелетов в те страны, которые уже открыты. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Ранее «ВМ» писала, что Ростуризм предупредил представителей отрасли о том, что допуски авиакомпаний к грузопассажирским рейсам будут аннулированы, если они перевозят организованные группы туристов в государства, с которыми авиасообщение не открыто.

По словам Зотова, рекомендация Ростуризма обязательна к исполнению туроператорами. Если они продолжат отправлять граждан грузопассажирскими рейсами после предупреждения ведомства, то уже Росавиация имеет право приостановить другие полеты.

— А это для туроператоров может быть гораздо хуже, потому что Росавиация может отозвать разрешения на рейсы в те страны и государства, куда летать разрешено и сейчас активно продаются билеты, — добавил эксперт.

Зотов также отметил, что большинство туроператоров наверняка прислушаются к рекомендациям и не будут оправлять туристов на отдых грузопассажирскими рейсами. Кроме того, эксперт добавил, что возможность отправиться на отдых в страны, сообщение с которыми не возобновлено, с помощью таких рейсов была последней лазейкой русских туристов.

— Это была абсолютно последняя лазейка. Нарушение действующего законодательства — фактически компании зарабатывали деньги. Нужно понять, что туристы и сами осознанно покупали эти туры, зная, что они полетят грузопассажирским самолетом, — сказал Зотов.

Он отметил, что подобная лазейка для туристов неправильна с точки зрения закона и качества оказываемых услуг, так как не совсем безопасна. По словам эксперта, в данной истории ответственность должны нести туроператоры, которые таким образом отправляют людей на отдых.

Ранее «ВМ» писала, что Россия в ближайшее время откроет регулярное авиасообщение с Кипром. Этот вопрос должен решиться в понедельник, 7 июня.

Согласно последней информации, Россия возобновила авиасообщение с Великобританией 2 июня. Кроме того, с 10 июня 2021 года вновь можно будет полететь в Австрию, Венгрию, Хорватию, Люксембург, Ливан, Марокко и Маврикий. Также РФ возобновит чартерное авиасообщение с Албанией. Самолет сможет летать один раз в неделю по маршруту Москва — Тирана. Кроме того, количество авиарейсов из Москвы в Минск с 10 июня увеличат до десяти в неделю.

Также Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на котором туристы возвращались в Санкт-Петербург.

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