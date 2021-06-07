«Последняя лазейка»: россиянам могут ограничить полеты на популярные курорты

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Ростуризм предупредил туроператоров, что допуски авиакомпаний на грузопассажирские рейсы будут аннулированы, если они перевозят организованные группы туристов в страны, с которыми авиасообщение не открыто. «Вечерняя Москва» разбиралась, в какие закрытые страны чаще летают россияне с помощью таких рейсов и будут ли представители отрасли слушаться Ростуризм.

В четверг, 3 июня, Росавиация обратилась к авиапассажирам и напомнила, что авиакомпании при выполнении нерегулярных грузопассажирских рейсов не могут перевозить организованные группы туристов. В ведомстве подчеркнули, что туристам лучше воздержаться от полетов такими рейсами. Кроме того, Росавиация предупредила авиакомпании об ограничительных мерах, если они будут продавать билеты на грузопассажирские полеты в турпакетах.

На данный момент нерегулярные грузопассажирские рейсы разрешены в ряд стран. Но они осуществляются только для перевозки определенных категорий граждан: например, для иностранцев, возвращающихся на родину соотечественников или для тех, кто вылетает на лечение или работу. В ведомстве также подчеркнули, что Ростуризм проинформирован о необходимости принятия мер к недобросовестным туроператорам, которые отправляют туристов на отдых с помощью грузопассажирских рейсов.

Как рассказал «Вечерней Москве» источник в Ростуризме, сегодня на Кипр, в Тунис, Черногорию и Болгарию летают только грузопассажирские рейсы, этим и пользуются туристы — как самостоятельные, так и организованные. По его словам, чаще всего граждане летят на Кипр. Также большой популярностью пользуется и Тунис.

Собеседник издания напомнил, что грузопассажирские рейсы в закрытые страны отправляются с сентября 2020 года. Так, на Кипр еженедельно летают шесть российских авиакомпаний. Самолеты оправляются из Москвы, 2–3 рейса в день, и из регионов.

— На Кипре, например, много самостоятельных и организованных туристов, но количество их подсчитать сложно. Сейчас на острове находится около 40 тысяч россиян, — сказал источник.

Он отметил, что Ростуризм уведомил туристических операторов об аннулировании допусков авиакомпаний на выполнение грузопассажирских рейсов в закрытые страны, если они перевозят организованных туристов.

— Рекомендации Ростуризма не носят законодательного характера. На самом деле регулятором рейсов является Росавиация. Поэтому она будет контролировать количество этих рейсов и регулировать правила применения билетов, продаж билетов на такие рейсы, — сказал собеседник «ВМ».

Также он отметил, что теперь есть риск возникновения ситуации, при которой количество билетов на грузопассажирские самолеты и их рейсов на популярные направления будет меньше, пока не откроются регулярные.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказывает, что возможность отправиться на отдых в страны, сообщение с которыми официально не возобновлено, с помощью грузопассажирских рейсов была последней лазейкой русских туристов.

— Это была абсолютно последняя лазейка. Нарушение действующего законодательства — фактически компании зарабатывали деньги. Нужно понять, что туристы и сами осознанно покупали эти туры, зная, что они полетят грузопассажирским самолетом, — сказал Зотов.

Он отметил, что последняя лазейка для туристов неправильна с точки зрения закона и качества оказываемых услуг, так как не совсем безопасна. По словам эксперта, в данной истории ответственность должны нести туроператоры, которые таким образом отправляют людей на отдых.

Зотов подчеркнул, что рекомендации Ростуризма обязательны к исполнению туроператорами. Если они продолжат отправлять граждан грузопассажирскими рейсами после предупреждения ведомства, то уже Росавиация имеет право приостановить другие полеты.

— А это для туроператоров может быть гораздо хуже, потому что Росавиация может отозвать разрешения в те страны и государства, которые разрешены и сейчас активно продаются, — добавил эксперт.

Зотов также отметил, что большинство туроператоров наверняка прислушаются к рекомендациям и не будут отправлять туристов на отдых грузопассажирскими рейсами.

Ранее «ВМ» писала, что Россия в ближайшее время откроет регулярное авиасообщение с Кипром. Этот вопрос решится в понедельник, 7 июня.

Согласно последней информации, Россия возобновила авиасообщение с Великобританией 2 июня. Кроме того, с 10 июня 2021 года вновь можно будет полететь в Австрию, Венгрию, Хорватию, Люксембург, Ливан, Марокко и Маврикий. Также РФ возобновит чартерное авиасообщение с Албанией. Самолет сможет летать один раз в неделю по маршруту Москва — Тирана. Кроме того, количество авиарейсов из Москвы в Минск с 10 июня увеличат до десяти в неделю.

Также Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на котором туристы возвращались в Санкт-Петербург.

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