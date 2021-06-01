Почему россиян не пускают в Турцию

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Россия в понедельник, 31 мая, продлила ограничение авиасообщения с Турцией до 21 июня. Причиной является сложная эпидемическая обстановка в стране. «Вечерняя Москва» пообщалась с эпидемиологами и узнала, действительно ли не нужно пускать россиян в Турцию.

Ранее «ВМ» писала, что ограничения на полеты в Турцию для россиян были введены до 1 июня. Россия с 15 апреля ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса. Число рейсов сократилось до двух в неделю на взаимной основе. Помимо этого, Россия приостановила авиасообщение с Танзанией.

Эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что продление ограничения на авиасообщение между странами является правильным решением для обеспечения охраны здоровья россиян: важно предупредить рост заболеваемости коронавирусом и не допустить распространения вируса.

— Правительство любые мероприятия вводит только с точки зрения охраны здоровья граждан. Не всегда отмена ограничения между странами является обоснованной и идет на благо общества. Потому что невозможно предсказать, где у них будет рост заболеваемости после отмены части ограничений и насколько хороша была у них выявляемость, после которой приняли решение ослабить ограничения, — говорит эпидемиолог.

Врач отметил, что в разных странах применяются разные диагностические способы и подходы к выявлению больных коронавирусом. Также Шунков добавил, что в ряде государств основным критерием выявления заболевших и вовсе может быть присутствие или отсутствие у граждан клинических симптомов инфекции.

— Если у человека нет клиники, могут сделать вывод, что он безопасен в эпидемическом плане и не является источником инфекции. Но это не так. Те, у кого нет симптомов, являются переносчиками вирусных частиц и могут быть причиной заболевания других людей, — отметил врач.

Профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский также отмечает, что эпидемическая обстановка в Турции напряженная. По его словам, очевидно, что российские власти принимали решение о продлении ограничения авиасообщения «на основе профессионального анализа ситуации».

— Опасность при таких поездках состоит в том, что люди могут привезти домой новый штамм или штаммы COVID-19. Если сообщение все же откроют, всем путешественникам следует прививаться от SARS CoV-2, — добавил эксперт.

Врач-эксперт Тимур Пестерев сказал, что на прошлой неделе ситуация с ростом заболевших коронавирусом в Турции улучшилась, но цифры все равно большие.

— В последнюю неделю более-менее пошло улучшение, но насколько оно значимое, определяется не одной неделей, а как минимум двумя–тремя. Поэтому продление ограничения авиасообщения вполне обоснованное и правильное, — сказал эксперт.

Также Пестерев отметил, что количество заболевших в Турции может увеличиться после частичного ослабления ограничений в государстве. Но если в течение трех недель после ослабления карантинных мер роста заболевания вирусом в стране не будет, тогда можно будет задумываться о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией.

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Великобританией 2 июня. Кроме того, с 10 июня 2021 года вновь можно будет полететь в Австрию, Венгрию, Хорватию, Люксембург, Ливан, Марокко и Маврикий. Также РФ возобновит чартерное авиасообщение с Албанией. Самолет сможет летать один раз в неделю по маршруту Москва — Тирана. Кроме того, количество авиарейсов из Москвы в Минск с 10 июня увеличат до десяти в неделю.

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