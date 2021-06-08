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СМИ узнали дату возобновления авиасообщения между РФ и курортами Египта
Фото: pixabay.com

СМИ узнали дату возобновления авиасообщения между РФ и курортами Египта

Юлия Курганова

Туризм

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Минтрансу, МИД и Росавиации проработать вопрос о формировании до 1 июля расписания рейсов между РФ и курортами Египта. Об этом во вторник, 8 июня, стало известно из соответствующего документа.

Подлинность поручений подтвердил федеральный чиновник. Также Белоусов поручил подготовить и согласовать проект указа президента, который отменит введенный в 2015 году запрет на полеты в Египет.

Источник «Известий» подчеркнул, что российское правительство готовит юридическую базу, которая позволит оперативно снять действующий запрет на авиасообщение как только решение о возобновлении полетов на египетские курорты примут на высоком уровне.

Напомним, 23 апреля стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на котором туристы возвращались в Санкт-Петербург.

2 июня заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов допустил, что полеты из России в Египет могут быть возобновлены летом 2021 года.

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ЕгипетРоссияавиаперелеты
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