«Слишком простые движения»: почему антистресс-игрушки не развивают моторику

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Всевозможные крутилки, нажималки и сжималки стали неотъемлемой частью детских игр. Практически у всех современных детей есть поп-иты, симпл-димплы, сквиши и спиннеры. Производители утверждают, что все они обладают антистрессовыми свойствами. Так ли это на самом деле, разъяснил детский психиатр и врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.

Большинство пап и мам думают, что антистресс-игрушки помогут развить у их детей мелкую моторику или хотя бы просто успокоить их. В свою очередь психиатр не смог дать обнадеживающее мнение на этот счет.

— Для развития моторики движения, которые должен выполнять ребенок, должны быть точными и дифференцированными. Если бы речь шла о том, что с помощью какого-то предмета малыш должен затолкнуть мячик в отверстие другого предмета — по типу мини-бильярда — или ему надо было бы кисточкой по бумаге выводить сложные фигуры — тогда да, — подчеркнул эксперт.

По его словам, моторика развивается, когда преодолеваются какие-то сложности и есть стремление к совершенству. А в случае с указанными антистресс-игрушками выполняются абсолютно пустые движения, которые не позволяют отследить «успех — не успех». При этом он добавил, что и особого вреда эти предметы не приносят, передает «Общественная служба новостей».

— Успокаивающего действия они тоже не оказывают. Все монотонное утомляет, а не успокаивает, — пояснил Лев Пережогин.

Он считает, что колыбельная матери заставляет ребенка уснуть из-за монотонного звука, который утомляет и, по сути, парализует нервную систему.

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