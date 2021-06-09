Священнослужитель рассказал об отношении РПЦ к кошкам

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Монастыри и приходы Русской православной церкви хорошо относятся к живущим при них кошкам. Об этом в среду, 9 июня, рассказал врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

По словам священника, коты — «монашеские» животные, они были у многих старцев. Например, в Высоко-Петровском монастыре очень долго жил кот Василий.

— У старца Николая Гурьянова был кот Липа, был кот у преподобного Нектария Оптинского. С ним даже такая история была – он говорил: старец Герасим был великий старец, поэтому у него был лев, а мы малы, потому у нас кот, — отметил иеромонах.

Сергей Сенчуков добавил, что храм не требуется освящать заново, если в него зашла кошка. Однако если в алтарь забежит собака, его придется переосвятить. Вместе с тем священнослужитель подчеркнул, что церковь хорошо относится ко всем животным, пишет РИА Новости.

Ранее экзотерики рассказали, что окрас кошек способен влиять на жизнь хозяев.

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