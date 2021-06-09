Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Священнослужитель рассказал об отношении РПЦ к кошкам
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Священнослужитель рассказал об отношении РПЦ к кошкам

Юлия Павлушова

Общество

Монастыри и приходы Русской православной церкви хорошо относятся к живущим при них кошкам. Об этом в среду, 9 июня, рассказал врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

По словам священника, коты — «монашеские» животные, они были у многих старцев. Например, в Высоко-Петровском монастыре очень долго жил кот Василий.

— У старца Николая Гурьянова был кот Липа, был кот у преподобного Нектария Оптинского. С ним даже такая история была – он говорил: старец Герасим был великий старец, поэтому у него был лев, а мы малы, потому у нас кот, — отметил иеромонах.

Сергей Сенчуков добавил, что храм не требуется освящать заново, если в него зашла кошка. Однако если в алтарь забежит собака, его придется переосвятить. Вместе с тем священнослужитель подчеркнул, что церковь хорошо относится ко всем животным, пишет РИА Новости.

Ранее экзотерики рассказали, что окрас кошек способен влиять на жизнь хозяев.

Читайте также: Кот Лисовца поучаствовал в исследовании по определению сходства генома домашних и диких животных

кошкихрамРПЦ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте