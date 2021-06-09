Германия оценила вероятность изменения политики в отношении Москвы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Германия не собирается пересматривать политику в отношении России. Об этом в среду, 9 июня, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, Берлин открыт к диалогу с Москвой и заинтересован в позитивном взаимодействии.

— Окно диалога нужно оставлять открытым… Я считаю, что нам не нужен принципиальный пересмотр нашей стратегии в отношении России, — сказал политик.

Хайко Маас добавил, что Германия не видит со стороны российских партнеров такой же готовности к диалогу, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Германии выступают за тесное сотрудничество с Россией.

Читайте также: Бундестаг поддержал слова Путина о том, что Россия не обязана «кормить» Украину