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Германия оценила вероятность изменения политики в отношении Москвы
Фото: Пресс-служба Совфеда

Германия оценила вероятность изменения политики в отношении Москвы

Юлия Павлушова

В мире

Германия не собирается пересматривать политику в отношении России. Об этом в среду, 9 июня, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, Берлин открыт к диалогу с Москвой и заинтересован в позитивном взаимодействии.

— Окно диалога нужно оставлять открытым… Я считаю, что нам не нужен принципиальный пересмотр нашей стратегии в отношении России, — сказал политик.

Хайко Маас добавил, что Германия не видит со стороны российских партнеров такой же готовности к диалогу, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Германии выступают за тесное сотрудничество с Россией.

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