«У нас нет рабства»: основатель TikTok-дома ответил на сообщения об эксплуатации детского труда

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В TikTok-домах не нарушаются права проживающих в них блогеров. Об этом «Вечерней Москве» сказал основатель одного из крупнейших в России тиктокерских домов Ярослав Андреев.

По его словам, все участники TikTok-домов — «абсолютно свободные личности», которые вправе самостоятельно распоряжаться своим временем, и «насильно никто их не принуждает к трудовой деятельности».

— Во-первых, у нас все блогеры совершеннолетние, среди них нет детей. Во-вторых, у них нет никаких покровителей, которые заставляют сутки напролет работать. Они сами зарабатывают благодаря контенту и процентам за рекламу. И никакой эксплуатации детского труда у нас нет и не было, — сказал Андреев.

Условия проживания в TikTok-домах соответствуют всем необходимым государственным стандартам, отметил он.

— Сообщения о том, что ребят кто-то заставляет целый день «пилить» видосы, чтобы как можно больше дохода получить, — это бред. Это в принципе невозможно. Мы живем в свободной стране, у нас нет рабства, никаких ограничений для постояльцев этих домов нет. И сообщения о том, что здесь насильно держат несовершеннолетних, да еще и в ужасных условиях — это выдумки людей, которые очень далеки от индустрии, — заверил собеседник «ВМ».

Он также высказался по поводу возможных проверок надзорных органов. По его словам, никто «двери перед прокуратурой закрывать не будет».

— Если проверка будет законной, то никто не будет препятствовать ей, и мы, наоборот, все покажем и расскажем, — пообещал Андреев.

Ранее стало известно, что представитель Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку TikTok-домов на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров. По мнению общественника, в TikTok-домах подростки вынуждены производить видеоконтент, чтобы приносить своим организаторам прибыль. Он также допустил, что продюсеры эксплуатируют детский труд.

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