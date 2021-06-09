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Рябков заявил, что времена «перезагрузок» между США и Россией остались в прошлом
Фото: Минобороны РФ

Рябков заявил, что времена «перезагрузок» между США и Россией остались в прошлом

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Времена «перезагрузок» в отношениях России и США остались в прошлом. Об этом в среду, 9 июня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. На форуме «Примаковские чтения» он отметил, что странам необходимо сконцентрироваться на текущих делах.

— Я лично не верю ни в какие «перезагрузки» в дальнейшем, и лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику, а заниматься конкретикой дел, конкретикой малых шагов, из которых, как я надеюсь, произрастет все же некоторое большее доверие друг к другу, — цитирует Сергея Рябкова РИА Новости.

По мнению представителя МИД, только с практическим подходом государствам удастся изменить к лучшему восприятие друг друга.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не ждет прорывов от встречи Путина с Байденом.

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