Рябков заявил, что времена «перезагрузок» между США и Россией остались в прошлом

Фото: Минобороны РФ

Времена «перезагрузок» в отношениях России и США остались в прошлом. Об этом в среду, 9 июня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. На форуме «Примаковские чтения» он отметил, что странам необходимо сконцентрироваться на текущих делах.

— Я лично не верю ни в какие «перезагрузки» в дальнейшем, и лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику, а заниматься конкретикой дел, конкретикой малых шагов, из которых, как я надеюсь, произрастет все же некоторое большее доверие друг к другу, — цитирует Сергея Рябкова РИА Новости.

По мнению представителя МИД, только с практическим подходом государствам удастся изменить к лучшему восприятие друг друга.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не ждет прорывов от встречи Путина с Байденом.

Читайте также: Замглавы МИД РФ оценил возможность переговоров России и НАТО