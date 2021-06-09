Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Моя история»: Асмус намекнула, что была несчастна с Харламовым
Фото: instagram/asmuskristina

«Моя история»: Асмус намекнула, что была несчастна с Харламовым

Михаил Алимов

Звезды

Актриса Кристина Асмус намекнула на то, что, возможно, была несчастна в отношениях с Гариком Харламовым с самого начала. Она выложила в Instagram пост о съемках фильма «Хочу замуж», где связала свою судьбу с образом героини.

— Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнера... Прям моя история, — подписала пост актриса.

В комментариях ее поддержали подписчицы: «У многих такие истории, просто терпим и живем дальше»; «Я думаю, что это история многих... И моя, к сожалению, тоже»; «Это история многих-многих... Главное, решиться и поверить в себя».

Напомним, что брак Кристины Асмус и Гарика Харламова распался в прошлом году. У них осталась общая дочь Анастасия.

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус намекнула на новые отношения.

Читайте также: «Не узнать»: фанаты оценили новую прическу Асмус

Кристина Асмусотношениясоциальные сети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте