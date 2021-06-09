«Моя история»: Асмус намекнула, что была несчастна с Харламовым

Фото: instagram/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус намекнула на то, что, возможно, была несчастна в отношениях с Гариком Харламовым с самого начала. Она выложила в Instagram пост о съемках фильма «Хочу замуж», где связала свою судьбу с образом героини.

— Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнера... Прям моя история, — подписала пост актриса.

В комментариях ее поддержали подписчицы: «У многих такие истории, просто терпим и живем дальше»; «Я думаю, что это история многих... И моя, к сожалению, тоже»; «Это история многих-многих... Главное, решиться и поверить в себя».

Напомним, что брак Кристины Асмус и Гарика Харламова распался в прошлом году. У них осталась общая дочь Анастасия.

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус намекнула на новые отношения.

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