Полиция Дании поддержала недопуск россиян на Евро-2020 и описала их поведение

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Полиция Дании поддержала решение о недопуске российских болельщиков на чемпионат Европы по футболу (Евро-2020). Об этом сообщает портал Bt.dk.

Датские правоохранители считают, что с россиянами могли бы возникнуть проблемы. По их мнению, у российских болельщиков часто возникает желание устроить драку или начать беспорядки.

Встреча России с Данией в рамках турнира должна пройти в Копенгагене 21 июня. Однако власти Дании считают проведение чемпионата для болельщиков туристической целью, а для путешественников в настоящее время запрещен въезд в страну на фоне пандемии коронавируса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о недопуске фанатов на Евро-2020 коснется всех прибывающих в Данию.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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