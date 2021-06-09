Около 1,5 тысячи москвичей ежедневно штрафуют за несоблюдение противоэпидемических мер

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице за несоблюдение масочно-перчаточного режима ежедневно штрафуют до 1,5 тысячи человек. Об этом в среду, 9 июня, рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, чаще всего нарушения выявляются в торговых центрах и общественном транспорте.

Ранее Данчиков сообщил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти столицы усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в организациях и на предприятиях. Постоянный контроль за соблюдением санитарных норм и правил будут проводить полиция, Роспотребнадзор и уполномоченные сотрудники столичного правительства. При этом особое внимание уделят торгово-развлекательным центрам и заведениям общепита.

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