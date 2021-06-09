Путин оценил значение расширения НАТО для России

Фото: Администрация президента РФ

Расширение НАТО является важным вопросом с точки зрения безопасности России. Об этом в среду, 9 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, приближение инфраструктуры НАТО к границам РФ — «чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян и России, граждан нашей страны».

Путин также напомнил о так называемых двух волнах расширения НАТО на восток, когда предварительные устные договоренности были «преданы забвению». При этом в тот период «отношения между Россией и коллективным Западом, с США, были ровными, вполне приемлемыми, если не сказать партнерскими в прямом, хорошем смысле этого слова», подчеркнул российский лидер.

— Не хочется употреблять грубые слова, но просто наплевали на наши интересы, и все, — рассказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14 июня. Как заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко, ожидать подготовки очередного заседания совета Россия — НАТО в преддверии саммита альянса нереалистично.

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