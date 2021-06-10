Курсы доллара и евро не изменились на Московской бирже
В четверг, 10 июня, курс доллара остался прежним и составил 72,31 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи 10 июня.
Курс евро также не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Стоимость европейской валюты составила 88,088 рубля.
Ранее были названы причины укрепления курса рубля после окончания ПМЭФ-2021. В частности, за время проведения форума было заключено множество сделок. Их общая сумма составила почти четыре триллиона рублей. Все это должно позитивно сказаться на российской экономике.
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