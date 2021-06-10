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«Увидел агонию»: Максим Фадеев высказался о премии «Муз-ТВ»
Фото: instagram.com/fadeevmaxim

«Увидел агонию»: Максим Фадеев высказался о премии «Муз-ТВ»

Анастасия Колоскова

Звезды

Продюсер Максим Фадеев по просьбе подписчиков высказался относительно недавно прошедшей церемонии вручения премии «Муз-ТВ», ознаменовавшейся рядом скандалов.

По его словам, раньше на множество музыкантов приходился один фрик, сейчас же ситуация на эстраде стала противоположной. Фадеев отметил, что в наше время немодно быть умным и уникальным, а популярность набирают «дешевые подделки под настоящее». Однако продюсер обнадежил подписчиков, что подобный период очень быстро проходит.

— Это как молекулярная кухня. Ешь вроде селедку, а вкус клубничный. Интересно, но быстро надоедает и хочется обычной, настоящей клубники! Лично я увидел агонию! — написал Фадеев в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверит запись трансляции премии «Муз-ТВ» на предмет пропаганды нетрадиционных отношений.

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