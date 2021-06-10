Участок Тверской улицы перекроют в связи с дорожными работами

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

В связи с проведением ремонтных работ в центре столицы перекроют участки двух улиц: Тверской и 1-й Тверской-Ямской. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Перекрытию в обе стороны подвергнется участок от Настасьинского переулка до Лесной улицы.

— Обратите внимание: автомобильное движение на этом участке с 23:00 11 июня до 05:00 14 июня будет полностью перекрыто. В некоторых прилегающих переулках организуют двустороннее движение за счет ликвидации парковочного пространства,— уточняется в Telegram-канале ведомства.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ранее «Вечерняя Москва» писала о временном перекрытии движения в Волоколамском тоннеле в направлении Московской области. Это также было связано с ремонтными работами.

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