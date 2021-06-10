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Солист группы Maneskin высказался о сексизме на Евровидении
Фото: instagram.com/maneskinofficial

Солист группы Maneskin высказался о сексизме на Евровидении

Михаил Алимов

Звезды

Солист итальянского коллектива Maneskin Давид Дамиано рассказал о проявлении сексизма на конкурсе Евровидение. В частности, речь идет о реакции аудитории на наряд его соотечественницы в данном конкурсе в предыдущие годы.

Вокалистка Эмма, которая представляла Италию на конкурсе в 2014 году, рассказала, что ее после выступления «растерзали» из-за надетых шорт, а Дамиано вышел на сцену в обтягивающих кожаных штанах и с голым торсом — и никакого возмущения организаторов.

Певец согласился с этим и заявил, что женщины подвергаются осуждению чаще мужчин. Также он подчеркнул, что представительницам прекрасного пола приходится бороться в мире двойных стандартов, пишет ФАН.

— Если у меня много секса — я крутой, а Вик (басистка коллектива Виктория Де Анжелис — прим. «ВМ») — <...> (женщина легкого поведения). Если я показываю силу, то я лидер, — прокомментировал исполнитель.

Ранее сообщалось, что победивших на Евровидении рокеров из Италии обвинили в плагиате.

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