Москвичам рассказали о возможностях поиска на портале mos.ru

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Воспользовавшись поиском на портале mos.ru, пользователи могут не только получить информацию о сервисах и услугах, работе органов исполнительной власти, льготах и субсидиях, узнать городские новости, но и получить дополнительные возможности. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Когда речь заходит о поисковой системе сайта, первое, что приходит в голову, — ставшие уже привычными кликабельные подсказки. Чтобы они появились в поиске mos.ru, достаточно ввести две-три первые буквы запроса. Однако это далеко не все, чем может быть полезен поиск mos.ru. Он постоянно развивается и реализует новые полезные функции, чтобы еще больше упрощать навигацию для пользователей и помогать им находить нужную информацию практически моментально, — рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Так, у пользователей есть возможность найти информацию по наиболее актуальным запросам сразу в результатах поиска, не переходя по ссылкам. Точные ответы появляются на странице поисковой выдачи при помощи специальных элементов, которые называются колдунщики.

В настоящее время наиболее востребован колдунщик графика отключения горячей воды. Кроме темы запроса, следует указать адрес конкретного дома.

Еще один колдунщик позволяет прямо в поиске узнавать о погоде в столице в настоящий момент. Подсказка появится практически сразу после начала ввода в поисковой строке слова «погода». При нажатии на подсказку, можно ознакомиться с подробным прогноз на ближайшее время, а также новостями по этой теме.

При помощи еще одной опции поиска на портале mos.ru можно узнать о статусе заявления на получение государственных услуг, поданного через сайт. Для этого следует ввести его номер в строке для поиска и нажать на значок поисковой лупы.

Уточняется, что поиск на mos.ru поддерживает язык запросов. Так, для исключения результатов с конкретным словом, нужно поставить перед ним знак минуса.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина рассказала о столичном благотворительном сервисе, который появился в мобильном приложении «Моя Москва».

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