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Пятилетние облигации 73-го выпуска разместили на аукционе на Мосбирже
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пятилетние облигации 73-го выпуска разместили на аукционе на Мосбирже

Анастасия Колоскова

Город

На аукционе Московской биржи 10 июня разместили пятилетние облигации 73-го выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы в объеме 35 миллиардов рублей.

Постоянный купонный доход от ценных бумаг составляет 7,2 процента годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей, продолжительность купонного периода составляет 182 дня. Облигации вошли в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

— Продолжая реализацию программы заимствований, Москва выходит на рынок с пятилетними облигациями. Облигации Москвы — исключительно надежные ценные бумаги. Кредитный рейтинг города по версии всех трех ведущих кредитных рейтинговых агентств мира и по версии российского агентства АКРА равен рейтингу Российской Федерации. Это означает, что инвесторы имеют возможность приобрести облигации, доходность которых превышает доходность ОФЗ, а риск вложений столь же низок. После размещения на рынке будут обращаться облигации города со сроком погашения в 2022, 2024, 2026 и 2028 годах. Это повышает возможности инвесторов в управлении портфелями, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ожидаемый ориентир доходности облигаций — плюс 55–65 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности (G-curve) с сопоставимой дюрацией.

Напомним, 27 мая Московская биржа успешно разместила 74-й выпуск городского облигационного (внутреннего) займа Москвы — «зеленые» облигации города. Позже в столичном департаменте финансов сообщили, что инвесторы приобрели все ценные бумаги этого выпуска. Объем размещения составил 70 миллиардов рублей. Спрос на 23 процента превысил предложение.

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