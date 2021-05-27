Московская биржа разместила «зеленые» облигации столицы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московская биржа 27 мая разместила 74 выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы — «зеленых» облигаций города. Об этом сообщает пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Сбор книги заявок проводился 25 и 26 мая. Инвесторам предлагали семилетние облигации на сумму 70 миллиардов рублей.

Напомним, 21 мая Московская биржа включила 74-й выпуск «зеленых» облигаций столицы в сектор устойчивого развития. Ставка купонного дохода составила 7,38 процента.

По поводу начала размещения «зеленых» облигаций состоялась торжественная церемония, в которой приняли участие заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева и управляющий директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Московская биржа» Владимир Гусаков.

— Сегодня на международных рынках наблюдается огромный спрос на инструменты устойчивого финансирования, и одним из таких инструментов являются «зеленые» облигации. Москва реализует огромное количество проектов в «зеленой» сфере — мы хотим, чтобы экология Москвы была на высоком уровне, и москвичам было комфортно здесь жить. Мы следуем целям устойчивого развития, поэтому выпуск «зеленых» облигаций для нас неслучаен, — рассказала Мария Багреева, отметив, что привлеченные средства направят на строительство Большой кольцевой линии метро и закупку городом электробусов. Она выразила надежду на то, что размещение «зеленых» облигаций привлечет в сектор устойчивого развития России новых эмитентов.

Выпуск «зеленых» облигаций Москвы соответствует международным стандартам «зеленого» финансирования и включен в реестр облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также признан «зеленым» финансовым инструментом по национальной методологии, разработанной ВЭБ.РФ. Это обеспечивает возможность учета облигаций как «зеленых» в портфелях российских и иностранных инвесторов.

Напомним, «зеленые» облигации — это особый вид долговых ценных бумаг, поступления от размещения которых направляются исключительно на финансирование новых или уже существующих проектов и мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и приносящих пользу экологии.

Ранее сообщалось о том, чем «зеленые» облигации отличаются от обычных ценных бумаг, а также об их преимуществах и специфике.

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