Ценные бумаги Москвы признали «зелеными» облигациями по международным стандартам

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Международная ассоциация рынков капитала признала 74-й облигационный выпуск Москвы «зелеными» облигациями. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что новый выпуск ценных бумаг Москвы включен в реестр облигаций устойчивого развития.

— Выпуск «зеленых» облигаций Москвы отражает повышение внимания властей и населения к тому, чтобы развитие города было устойчивым и экологически эффективным, — подчеркнул Владимир Ефимов.

Он отметил, что включение облигаций в реестр позволит учитывать облигации как «зеленые» на балансе любого международного инвестора.

Третий выпуск «зеленых» облигаций планируют разместить 27 мая 2021 года, объем ценных бумаг будет составлять 70 миллиардов рублей. Средства от выпуска «зеленых» облигаций направят на реализацию экологических проектов.

Напомним, 27 апреля 2021 года на аукционе по размещению облигаций 72-го выпуска Москвы состоялся первый выпуск трехлетних классических облигаций.

Ранее стало известно, что власти Москвы выйдут на рынок с пятилетними классическими облигациями в июне.

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