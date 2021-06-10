Игорь Войстратенко: Сроки проведения проверок на стройплощадках сократят вдвое

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В четверг, 10 июня, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что в ближайшее время методика контроля строительно-монтажных работ изменится. Речь идет о графике проводимых проверок и их сроках.

— Мы становимся не карательным, а консультационным органом. Выездные проверки составляются по графику, — отметил он.

При внеплановой проверке в случае жалоб и при участии прокуратуры нарушениям будут присваивать свою категорию риска.

— Изменятся и сроки проведения проверок. Вместо 20 рабочих дней проверки пройдут вдвое быстрее, — продолжил Игорь Войстратенко.

Также он заявил об увеличении нагрузки подведомственной Мосгосстройнадзору лаборатории ГБУ «ЦЭИИС». Чуть более восьми лет назад, в самом начале своей деятельности, Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве проводил ежегодно девять тысяч работ. Сейчас число государственных работ выросло до 19,2 тысячи.

— И это не предел, — заявил Игорь Войстратенко. — Помимо инструментального измерения, упор делается на лабораторные исследования. Они позволяют превентивно работать, заранее предупредить нарушения на объектах. Мы будем увеличивать количество лабораторных исследований.

Ранее Игорь Войстратенко рассказал, что с начала года в Москве введено 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

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