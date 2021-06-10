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Стало известно, сколько времени россиянам нужно для сборов на работу
Фото: Pixabay

Стало известно, сколько времени россиянам нужно для сборов на работу

Елена Фролова

Общество

Аналитики выяснили, сколько времени требуется жителям разных российских городов, чтобы собраться на работу. Соответствующее исследование провели специалисты сервиса по трудоустройству.

Оказалось, что жители Санкт-Петербурга тратят на сборы порядка часа. Столько же составляет время от пробуждения до выхода из дома у ростовчан.

При этом уточняется, что женщинам требуется на треть больше времени, чем мужчинам. Представительницы прекрасного пола из Ростова-на-Дону тратят на это в среднем 1 час 10 минут, из Северной столицы и Челябинска — 65 минут. Меньше всего времени на сборы тратят женщины из Перми. Им для этого в среднем нужно 43 минуты. А вот жительницы Краснодара справляются за 48 минут, отмечают «Невские новости».

Ранее сомнолог назвала причины чувства усталости по утрам.

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