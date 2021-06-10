Стало известно, сколько времени россиянам нужно для сборов на работу

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Аналитики выяснили, сколько времени требуется жителям разных российских городов, чтобы собраться на работу. Соответствующее исследование провели специалисты сервиса по трудоустройству.

Оказалось, что жители Санкт-Петербурга тратят на сборы порядка часа. Столько же составляет время от пробуждения до выхода из дома у ростовчан.

При этом уточняется, что женщинам требуется на треть больше времени, чем мужчинам. Представительницы прекрасного пола из Ростова-на-Дону тратят на это в среднем 1 час 10 минут, из Северной столицы и Челябинска — 65 минут. Меньше всего времени на сборы тратят женщины из Перми. Им для этого в среднем нужно 43 минуты. А вот жительницы Краснодара справляются за 48 минут, отмечают «Невские новости».

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