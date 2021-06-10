Более 450 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима выявили в транспорте Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 450 тысяч раз пассажиры столичного транспорта попались на нарушении масочно-перчаточного режима с момента введения противоэпидемических мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов в четверг, 10 июня.

По его словам, только с начала июня таких нарушений выявили около 10 тысяч.

Султанов отметил, что число штрафов за нарушения режима ношения масок и перчаток в транспорте снижается, и объяснил это тем, что пассажиры «привыкли защищать себя и окружающих».

Глава учреждения подчеркнул, что почти все пассажиры метрополитена носят маски и 76 процентов — перчатки. Аналогичная картина складывается и в наземных видах транспорта.

В свою очередь главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников обратил внимание на важность соблюдения санитарных правил в транспорте.

— Эпидемиологи связывают подъем заболеваемости именно с тем, что люди перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, — приводит слова Тяжельникова Интерфакс.

Он напомнил, что многие люди переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. В связи с этим вырастает важность соблюдения режима ношения масок и перчаток, а также социальной дистанции в транспорте.

Ранее столичный Роспотребнадзор заявил, что контроль за соблюдением противоэпидемических требований, которые были введены в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет усилен.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 1,5 тысячи москвичей ежедневно штрафуют за несоблюдение противоэпидемических мер