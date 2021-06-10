Песков прокомментировал требование УЕФА убрать лозунги с формы сборной Украины

Фото: Администрация президента РФ

Вопрос о форме сборной Украины по футболу должен решать Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), так как спорт нужно вести без политики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 10 июня.

В начале июня УЕФА согласовал новую форму сборной Украины для чемпионата Европы по футболу. На ней изображен контур границ страны, который включает Крым. Также на форме написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава». Позднее УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для Евро-2020 политические надписи.

Песков ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле решение УЕФА обоснованным, а рисунок в виде Крыма — политическим жестом.

— Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее Российский футбольный союз обратил внимание УЕФА на дизайн формы сборной Украины для Евро-2020. Спортивная организация считает, что при разработке формы сборная Украины по футболу нарушила принципы УЕФА о невмешательстве в политику.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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