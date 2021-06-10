Идею об ограничении работы крупных магазинов оценили в Союзе потребителей

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Идея об ограничении работы крупных продовольственных магазинов по выходным дням и в ночное время суток не скажется на состоянии малого и среднего бизнеса, зато обозлит поставщиков и потребителей. Так считает председатель совета директоров Союза участников потребительского рынка Петр Шелищ.

Данное предложение помощнику президента России Максиму Орешкину озвучил руководитель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, нужно ввести ограничение на работу крупных торговых сетей. Это связано с тем, что масштабные сети занимают основное место в экономике российских регионов, ухудшая тем самым ситуацию на рынке.

Петр Шелищ уверен, что данная мера только увеличит недовольство людей.

— Потребителей это точно не порадует. Подобная практика уже есть в Германии, а также некоторых других странах, — пояснил эксперт.

По его мнению, нельзя резко менять привычный режим. Он также добавил, что этому не обрадуются крупные производители и поставщики. В результате этого для них сократится число каналов сбыта, так как малые торговые организации больше ориентированы на малых производителей, передает «Общественная служба новостей».

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