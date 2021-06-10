Москвичам рассказали, как арендовать переносную зарядку для смартфона в метро

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Пассажиры столичного метрополитена могут воспользоваться переносными аккумуляторами для зарядки гаджетов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Для этого необходимо скачать специальное приложение и оплатить аренду картой в ближайшем терминале, а затем вернуть зарядку в любой терминал сети EnerGO в этот же или на следующий день.

— По всему метро для вас работают 99 терминалов с внешними зарядками в аренду. А с апреля бесплатно зарядить телефон в пути могут пожилые и маломобильные пассажиры, которых в поездках сопровождают сотрудники ЦОМП, — отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В пресс-службе уточнили, что услугой аренды аккумуляторов уже воспользовались более тысячи пассажиров.

Ранее эксперты назвали главные ошибки при зарядке мобильных телефонов. Так, для зарядки смартфона лучше всего использовать собственный кабель и адаптер.

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