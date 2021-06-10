Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичам рассказали, как арендовать переносную зарядку для смартфона в метро
Фото: Pixabay

Москвичам рассказали, как арендовать переносную зарядку для смартфона в метро

Анастасия Колоскова

Город

Пассажиры столичного метрополитена могут воспользоваться переносными аккумуляторами для зарядки гаджетов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Для этого необходимо скачать специальное приложение и оплатить аренду картой в ближайшем терминале, а затем вернуть зарядку в любой терминал сети EnerGO в этот же или на следующий день.

— По всему метро для вас работают 99 терминалов с внешними зарядками в аренду. А с апреля бесплатно зарядить телефон в пути могут пожилые и маломобильные пассажиры, которых в поездках сопровождают сотрудники ЦОМП, — отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В пресс-службе уточнили, что услугой аренды аккумуляторов уже воспользовались более тысячи пассажиров.

Ранее эксперты назвали главные ошибки при зарядке мобильных телефонов. Так, для зарядки смартфона лучше всего использовать собственный кабель и адаптер.

Читайте также: Более 450 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима выявили в транспорте Москвы

Метрозарядка для телефонааренда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте