Матыцин оценил решение УЕФА обязать Украину убрать лозунг с формы на Евро-2020

Фото: roscongress / Андрей Любимов

УЕФА принял правильное решение, обязав Украину убрать часть лозунга с формы сборной страны для чемпионата Европы по футболу. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин в четверг, 10 июня.

— Это более чем справедливое решение. Изначально, как только была согласована на предварительном этапе форма украинской команды, РФС при поддержке МИД и министерства спорта было направлено обращение (в УЕФА — прим. «ВМ»), на сегодняшний день принято единственно правильное решение, которое восстанавливает справедливость, — приводит слова министра Интерфакс.

В начале июня УЕФА согласовал новую форму сборной Украины для Евро-2020. На ней изображен контур границ страны, который включает Крым. Также на форме написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава». Позднее УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для Евро-2020 политические надписи.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург.

Читайте также: Песков прокомментировал требование УЕФА убрать лозунги с формы сборной Украины