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Специалисты МЧС продезинфицируют Белорусский вокзал
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты МЧС продезинфицируют Белорусский вокзал

Кирилл Николаев

Город

Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России в пятницу, 11 июня, продезинфицируют Белорусский вокзал в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Специалисты ведомства проведут специальную санитарную обработку основного здания вокзала, перронов, входных групп, лифтов и эскалаторов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что санитарные мероприятия в столичном метрополитене в связи с пандемией будут проводить в течение всего 2021 года.

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