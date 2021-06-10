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Жители Якутии смогли увидеть первое за 55 лет кольцеобразное солнечное затмение
Фото: Pixabay

Жители Якутии смогли увидеть первое за 55 лет кольцеобразное солнечное затмение

Михаил Алимов

Общество

Жители Якутии увидели первое за 55 лет кольцеобразное солнечное затмение. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает РИА Новости.

В 20:20 (14:20 по московскому времени), когда Луна начала закрывать солнце, жильцы многоквартирного дома из Якутска вышли понаблюдать за явлением.

— Мы думали, из-за затмения на улице должна наступить тьма, но этого не случилось. Жаль, что на камеру телефона не получилось отснять это потрясающее зрелище, — прокомментировали они.

Для защиты глаз, как отмечается, жители Якутска использовали фольгу и каски сварщиков.

Ранее сообщалось, что россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение впервые за 50 лет.

В Московском планетарии рассказали, что данное затмение откроет целую серию небесных явлений на территории России. Следующее кольцеобразное затмение произойдет 1 июня 2030 года. Его будет видно из густонаселенных районов РФ, в том числе на юге европейской части России. В Москве кольцеобразные фазы затмений можно будет увидеть 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года.

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