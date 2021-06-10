«Ставила на место чиновников»: коллега Ларисы Шойгу поделился воспоминаниями о депутате

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лариса Шойгу была простым, искренним, принципиальным человеком, совершенно не оторванным от интересов своих избирателей. Такими воспоминаниями о покойном депутате в беседе с «Вечерней Москвой» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Государственной думы Олег Нилов.

— У меня шок, конечно, запредельный от известия о ее смерти. Я довольно плотно работал с Ларисой Кужугетовной два созыва, мы были соседями по кабинетам. Весь этот созыв отработали в одном комитете, локтем к локтю. Я успел разглядеть в ней простые, искренние, человеческие, самые ценные характеристики. Это поразительно для человека из хорошей и уважаемой в нашей и разных странах семьи, обличенного властью депутата, — сказал парламентарий.

По его словам, Лариса Шойгу была самым настоящим «человеком от земли», прошедшим все, и совершенно не страдала какой-то звездной болезнью.

— У нее нет даже минимальных отклонений от такой характеристики как простой, русский человек, труженик от земли. Это про нее. Она была очень принципиальная и искренняя в решении самых различных вопросов. К сожалению, было мало ее выступлений в Думе, хотя ее пример говорит о том, что даже если человек незаметен в публичном пространстве, это вовсе не означает, что у него нет позиции, нет активной работы на благо своих избирателей. Это как раз тот пример, когда было мало слов, но они звучали непублично, доходили до цели и меняли ситуацию, — добавил Нилов.

Депутат отметил, что Лариса Шойгу «ставила на место чиновников», оторванных от интересов населения, ее замечания для них были важными и заметными.

— Она вникала в каждый вопрос и работала с большим желанием сделать лучше. Искренность — это самое главное, что должно быть в депутате и в любом человеке во власти. Если нет искренности, то даже если он высокий профессионал, его можно и купить, и коррумпировать. Профессионализм нужен и хорош, но его недостаточно. Нельзя, обладая только профессионализмом, получать доступ к власти. Для начала нужно любить Родину, землю, людей, а потом быть профессионалом, талантливым и так далее, — подытожил собеседник «ВМ».

Напомним, сестра министра обороны России Сергея Шойгу и заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Государственной думы Лариса Шойгу скончалась в четверг, 10 июня, на 68-м году жизни. По сообщениям СМИ, причиной ее смерти стал инсульт, вызванный коронавирусом.

Лариса Кужугетовна Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан. Она окончила Сибирский государственный медицинский университет в 1977 году. В 1998 году Шойгу стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Тыва, после чего уехала строить политическую карьеру в Москву. В Госдуму ее избрали первый раз в 2007 году, она была депутатом в течение трех ее последних созывов.

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