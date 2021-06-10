ФИФА и российские болельщики оценили новую форму сборной Украины

Фото: facebook/andriy.pavelko

Международная федерация футбола (ФИФА) подчеркнула, что прерогативой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является утверждение экипировок национальных команд на чемпионате Европы.

— Одобрение формы команд-участниц остается на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА, — подчеркнули в пресс-службе ФИФА.

Уточняется, что организатор имеет право устанавливать требования к экипировке, которые будут обязаны соблюдать все участники. В свою очередь сами организаторы обязаны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка на турнире соответствовала требованиям и правилам футбола, которые публикуются Международным советом футбольных ассоциаций. Ознакомиться с ними можно на официальном портале совета. Также в ФИФА подчеркнули, что так как организатором чемпионата Европы является УЕФА, то это не является зоной ответственности ФИФА, отмечает RT.

В свою очередь глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин назвал презентацию новой формы украинских футболистов «политическим хайпом», который добавит интриги европейскому турниру, но вряд ли поссорит болельщиков.

Напомним, на экипировке сборной Украины изображены государственные границы страны, куда включен полуостров Крым, который с 2014 года входит в состав России. Помимо этого, на футболках нанесены надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава!».

— Я считаю, что футбол должен оставаться вне политики, а украинские власти нарушили данные нормы Хартий ФИФА, УЕФА и Олимпийского комитета, — подчеркнул Александр Шпрыгин.

Однако, по его мнению, это должно придать дополнительную интригу спортивному турниру: кто лучше выступит — Россия или Украина, отмечает ИА «НСН».

Читайте также: УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы политические лозунги