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Нелегальный игорный клуб ликвидировали в Подмосковье
Фото: tambov.gov.ru

Нелегальный игорный клуб ликвидировали в Подмосковье

Юлия Павлушова

Происшествия

Силовики выявили незаконный игорный клуб в поселке Юдино. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным представителя ведомства, игорное помещение находилось на улице Пролетарской. Во время осмотра клуба правоохранители нашли 21 игровой автомат, мобильные телефоны и компьютеры.

Полиция задержала 35-летнюю жительницу Наро-Фоминска по подозрению в незаконной организации азартных игр. Ее поместили под домашний арест.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Устанавливаются остальные лица, которые могут быть причастны к незаконной деятельности в клубе.

Ранее «ВМ» сообщала, что суд вынес приговор создателям игорного клуба в Москве.

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