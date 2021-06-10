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Задержан водитель автобуса, устроивший ДТП в Свердловской области
Фото: moscow-live

Задержан водитель автобуса, устроивший ДТП в Свердловской области

Иван Юминов

Происшествия

Задержан водитель автобуса, в аварии с которым погибли шесть человек в Свердловской области. Об этом сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД России Валерий Горелых в четверг, 10 июня.

— Сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области задержали водителя пассажирского автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек, — рассказал он.

Уточняется, что перед рейсом автобус, как и его водитель, прошли осмотр. Ведомство решает вопрос о назначении экспертизы автомобиля, отмечается на сайте МВД.

Инцидент произошел в четверг, 10 июня, на улице Калинина в поселке Горном. Автобус совершил наезд на остановку КПП завода из-за отказа тормозов. В результате ДТП погибли шесть человек, еще четверо пострадали.

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