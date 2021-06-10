Четыре месяца тюрьмы получил мужчина, который дал пощечину Макрону

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Суд во Франции приговорил Дамьена Тареля, который дал пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону, к четырем месяцам тюрьмы. Об этом стало известно в четверг, 10 июня.

Уточняется, что прокуратура запрашивала для Тареля наказание в виде 18 месяцев тюрьмы. У него есть десять дней на оспаривание вердикта, отмечает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что Макрону дали пощечину во время общения с людьми на юго-востоке Франции. Инцидент произошел, когда президент подошел к толпе граждан, стоящих за ограждением. Макрон начал говорить с мужчиной, взяв того за руку. В следующую секунду мужчина ударил президента Франции по лицу.

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