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Москвич пригласил девушку на ночь и остался без телефона и банковских карт
Фото: feo.rk.gov.ru

Москвич пригласил девушку на ночь и остался без телефона и банковских карт

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

Столичные полицейские задержали в Выхино-Жулебине 39-летнюю приезжую по подозрению в краже банковских карт и мобильного телефона у нового знакомого. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Москвич рассказал стражам порядка, что познакомился в кафе с девушкой. После он пригласил ее к себе домой, где пара продолжила отдыхать. Однако утром мужчина проснулся один и не нашел свой телефон и банковские карты. Ущерб составил 80 тысяч рублей.

Гостья призналась, что похищенные вещи потеряла в тот же день, возвращаясь домой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчина украл две банки кофе из магазина на юго-востоке Москвы.

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