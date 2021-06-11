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Свыше 265 тысяч школьников сдадут ЕГЭ по истории и физике
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Свыше 265 тысяч школьников сдадут ЕГЭ по истории и физике

Татьяна Плотникова

Общество

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по истории и физике пройдут в российских школах в пятницу, 11 июня.

Как рассказали в Рособрнадзоре, в 2020/2021 учебном году сдавать ЕГЭ по истории решили свыше 118 тысяч школьников, включая почти 103 тысячи выпускников этого года.

Экзамен по физике выбрали свыше 147 тысяч учащихся, в том числе почти 135 тысяч выпускников завершившегося учебного года.

Для сдачи ЕГЭ по истории и физике организованы 4 233 пункта, в том числе 527 — в труднодоступных отдаленных местностях, 123 — на дому, семь — в медицинских учреждениях, 17 — при специальных учреждениях закрытого типа.

ЕГЭ по истории состоит из двух частей и 25 заданий, выполнить которые следует за три часа 55 минут. Минимальный балл — 32. Экзамен по физике включает 32 задания, разделенные на две части, на выполнение отводится также три часа 55 минут. Минимальный балл — 36.

Результаты ЕГЭ по истории и физике станут известны не позднее 28 июня, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее Рособрнадзор подвел итоги проведения профильного ЕГЭ по математике.

Читайте также: Выпускники будут сдавать ЕГЭ по новым экзаменационным стандартам в 2022 году

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