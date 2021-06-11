Кабмин предложил новый механизм обеспечения россиян жильем

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, расширяющее полномочия Фонда защиты прав дольщиков. В соответствии с документом, Фонд получит право часть квартир в достроенных домах россиянам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В кабмине напомнили, что Фонд защиты прав дольщиков помогает решить проблемы пострадавших от недобросовестных застройщиков. Он гарантирует завершение строительства жилья и получение квартир либо возврат вложенных денег за счет федерального и региональных бюджетов.

Благодаря расширенным полномочиям Фонд сможет решать проблемы не только обманутых дольщиков, но и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на получение жилья от государства: жильцы в аварийных домов, россияне с низким уровнем дохода, дети-сироты, многодетные семьи, инвалиды, говорится на официальном сайте правительства РФ.

Как пояснил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, в России строятся многоквартирные дома, в которых не все квартиры принадлежат дольщикам. Эти площади могут быть либо реализованы на рынке недвижимости, либо переданы очередникам. По мнению Апрелева, расширение полномочий Фонда защиты прав дольщиков является социально ориентированным решением.

Юрист фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Павел Денисов, в свою очередь, отметил, что новый механизм в числе прочего поможет упростить перевод предназначенного для сирот жилья в состав специального жилищного фонда для последующей передачи очередникам.

Заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики Татьяна Школьная выразила мнение, что эффективность работы будет напрямую зависеть от качества взаимодействия Фонда защиты прав дольщиков и региональных властей, а также от бюджетов конкретного региона. Важна возможность проверить, что квартиры действительно были переданы нуждающимся в них людям, а не оказались выставлены на продажу, рассказала Школьная «Известиям».

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице до конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 51 дом для обманутых дольщиков, что позволит восстановить права 6637 граждан.

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