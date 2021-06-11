МЧС за время пандемии продезинфицировало свыше 15 тысяч школ и больниц

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Спецподразделения Министерства чрезвычайных ситуаций России за период пандемии коронавирусной инфекции осуществили санитарную обработку примерно 15 тысяч лечебных и образовательных учреждений.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с апреля 2020 года была проведена специальная обработка почти семи тысяч больниц общей площадью свыше семи миллионов квадратных метров.

Также обработку провели более чем в восьми тысячах образовательных учреждений площадью почти десять миллионов квадратных метров.

Кроме того, спецобработку осуществили в 46 тысячах зданий транспортной площадью 9,5 миллиона квадратных метров, свыше десяти тысяч километров дорог и 23 тысячи объектов социального обслуживания площадью более 15 миллионов квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов рассказал, что санитарные мероприятия в столичном метрополитене в связи с пандемией будут проводить в течение всего 2021 года.

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