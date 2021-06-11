Врач развеяла расхожее заблуждение о нормальной температуре тела

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Нормальной температурой человеческого тела считаются значения в диапазоне от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию, а не строго 36,6 градуса. Об этом рассказала врач-отоларинголог, фониатр Анна Колесникова.

Медик отметила, что на протяжение дня температура у одного человека может варьироваться на 0,6 градуса, достигая наивысшего значения в 16-18 часов. Показатель зависит от приемов пищи, физической активности, уровня стресса.

Кроме того, важно, как измеряли температуру. Колесникова рекомендует ставить градусник в подмышечную впадину или наружный слуховой проход либо пользоваться оральными и ректальными приемами.

Точнее всего измеряют температуру ртутные градусники, однако они небезопасны. Инфракрасные приборы также дают точные показания. При использовании электронных термометров важно помнить: снимать показания сразу после звукового сигнала можно, только если температуру измеряли орально или ректально. В остальных случаях нужно держать устройство десять минут, как и ртутный градусник, рассказала врач «Пятому каналу».

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