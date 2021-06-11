Диетолог назвала наиболее полезные заправки для салата

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова назвала лучшие заправки для летних салатов и рассказала, как долго можно хранить приготовленное блюдо.

Так, специалист порекомендовала заметить популярный, но не полезный майонез на сметану. Она отлично подойдет для заправки салатов из овощей или фруктов.

— Если сравнивать майонез и сметану, любая, даже двадцатипроцентная сметана выиграет у легкого майонеза: она натуральная, в ней нет консервантов. В нее просто можно добавить какие-нибудь травки для вкуса. Фруктовый салат тоже можно смягчить, заправить сметаной или йогуртом, мягким жидким творогом, это будет реверанс в сторону здоровья, — рассказала Дианова в интервью радио Sputnik.

Кроме того, полезной заправкой для сала станет растительное масло, особенно нерафинированное масла, в которых содержатся витамины E и A. По словам диетолога, помимо подсолнечного стоит обратить внимание на льняное, масло грецкого ореха, виноградной косточки или тыквенное масло, которое особенно полезно для мужчин, так как благотворно отражается на предстательной железе.

Врач обратила внимание, что салата следует готовить столько, чтобы можно было съесть за один прием пищи, так как долгое хранение нарезанных овощей приводит к размножению бактерий даже в холодильнике. Она отметила, что некоторые виды бактерий размножаются на сырых овощах именно в такую температуру.

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