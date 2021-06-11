Москвичей предупредили о сильном порывистом ветре 11 июня

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителей столицы предупредили о сильном ветре, который ожидается в городе в пятницу, 11 июня. Порывы ветра в этот день смогут достигать до 17 метров в секунду.

В Москве будет пасмурно и дождливо, кроме того, возможна гроза. Температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Горожанам порекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему всю неделю в столице идут дожди.

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