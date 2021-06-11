Проект «Лето моей карьеры» для подростков запустят в Москве с 1 июля

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Профориентационная программа для подростков «Лето моей карьеры» стартует в Москве с 1 июля. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Принять участие в программе смогут около тысячи человек. За 20 дней подростки познакомятся с актуальными профессиями, обучатся навыкам командной работы и получат знания, необходимые для успешного построения карьеры в будущем.

Занятия будут проходить в будние дни в Центральном, Западном, Юго-Восточном, Северном и Юго-Западном административных округах столицы, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что московские школьники разработают идеи для развития МЭШ.

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