Диетолог Арсеньева рассказала, как похудеть без диет и тренировок
Диетолог Тамила Арсеньева рассказала, как снизить вес, не изнуряя себя диетами и тяжелыми тренировками в зале.
Прежде всего, отметила она, желающему похудеть человеку следует придерживаться дробного питания: есть пять раз в день маленькими порциями. В рацион следует добавить богатые клетчаткой продукты, так как она благотворно влияет на работу кишечника и помогает избавиться от чувства голода. Кроме того, нужно употреблять продукты, содержащие белок, а также зелень, листовые овощи, фрукты и ягоды.
Специалист также порекомендовала свести до минимума употребление сахара, алкоголя, газированных напитков и кофе.
По ее словам, выполнение лишь только этих рекомендаций позволит сбросить до пяти килограммов за месяц.
— Еще один шаг навстречу стройной фигуре — правильный питьевой режим. Нужно употреблять не сладкие напитки, а простую воду, которая ускоряет обмен веществ до 20 процентов, — цитирует Арсеньеву РИА Новости.
Улучшить обмен веществ позволят регулярные занятия спортом. Для этого подойдет любая нагрузка, включая ходьбу.
Также диетолог посоветовала не заедать стресс, а в напряженной ситуации переключаться на любимое дело.
Ранее диетолог Арсеньева рассказала, что снижение веса зависит от скорости метаболизма, и назвала способы его улучшить. К ним относятся занятия спортом, соблюдение режима сна, употребление холодных напитков и продуктов с высоким содержанием белка.
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