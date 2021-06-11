Диетолог Арсеньева рассказала, как похудеть без диет и тренировок

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Диетолог Тамила Арсеньева рассказала, как снизить вес, не изнуряя себя диетами и тяжелыми тренировками в зале.

Прежде всего, отметила она, желающему похудеть человеку следует придерживаться дробного питания: есть пять раз в день маленькими порциями. В рацион следует добавить богатые клетчаткой продукты, так как она благотворно влияет на работу кишечника и помогает избавиться от чувства голода. Кроме того, нужно употреблять продукты, содержащие белок, а также зелень, листовые овощи, фрукты и ягоды.

Специалист также порекомендовала свести до минимума употребление сахара, алкоголя, газированных напитков и кофе.

По ее словам, выполнение лишь только этих рекомендаций позволит сбросить до пяти килограммов за месяц.

— Еще один шаг навстречу стройной фигуре — правильный питьевой режим. Нужно употреблять не сладкие напитки, а простую воду, которая ускоряет обмен веществ до 20 процентов, — цитирует Арсеньеву РИА Новости.

Улучшить обмен веществ позволят регулярные занятия спортом. Для этого подойдет любая нагрузка, включая ходьбу.

Также диетолог посоветовала не заедать стресс, а в напряженной ситуации переключаться на любимое дело.

Ранее диетолог Арсеньева рассказала, что снижение веса зависит от скорости метаболизма, и назвала способы его улучшить. К ним относятся занятия спортом, соблюдение режима сна, употребление холодных напитков и продуктов с высоким содержанием белка.

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