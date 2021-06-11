Гастроэнтеролог назвала основные правила готовки на сливочном масле

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Кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева рассказала о том, как правильно готовить блюда на сливочном масле.

По ее словам, животные продукты должны составлять максимум 10 процентов от суточного рациона. При этом часть из них, например, холестерин, синтезируются самим организмом. Переизбыток таких жиров может привести к заболеваниям сердца, сосудов, диабету и ожирению.

Аришева добавила, что сливочное масло имеет низкую температуру дымления и быстро начинает гореть. При этом процессе образуются опасные канцерогены.

— Поэтому на сливочном масле следует жарить с осторожностью и сильно этим не увлекаться, — уточнила специалист в разговоре с «КП».

Врач посоветовала использовать во время готовки топленое масло, так как оно, как правило, не подгорает. Готовить лучше всего на среднем огне. Также рекомендуется готовить на масле золотистого цвета не более десяти минут.

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