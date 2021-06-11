Житель Подмосковья обманул фирму-работодателя почти на миллион рублей

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Житель Подмосковья, работающий в столичной компании по продаже сантехники, попался на крупном мошенничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 11 июня.

42-летний мужчина завел два фейковых адреса электронной почты организации, в которой работал. С их помощью он организовал сделку с фирмой из Хабаровска, которая хотела приобрести сантехнику на 950 тысяч рублей. После того как заказчики перевели деньги на счет, предприимчивый мужчина забрал со склада оплаченный товар и перевез его в личный гаражный бокс, а затем продал третьим лицам.

Обман открылся, когда хабаровская фирма-заказчик обратилась к компании-продавцу с претензией, что не получила оплаченную продукцию.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. Они возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Кроме того, по месту жительства задержанного полицейские обнаружили огнестрельное оружие, в том числе пистолет и револьвер, а также глушитель для бесшумной стрельбы. После этого правоохранители возбудили в отношении мужчины еще одно уголовное дело за незаконное хранение оружия.

Решение суда подозреваемый будет дожидаться под стражей.

Ранее подозреваемого в убийстве знакомой арестовали в Ивантеевке.

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