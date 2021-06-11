Названы победители конкурса среди специалистов по BIM-проектированию

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В Москве подошли к концу двухдневные состязания среди специалистов в области информационного моделирования зданий и сооружений в рамках конкурса «Московские мастера 2021». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, состязания среди BIM-проектировщиков с применением стандартов и участием экспертов WorldSkills Russia проводятся впервые за все время существования конкурса.

Соревнования проводились в командном зачете. За 11 часов участники должны были разработать информационную модель гражданского здания, подготовить презентацию проекта и защитить его.

По итогам состязаний победу одержали Иван Степанов и Тимур Шарафутдинов. Они представляли частное учреждение государственной корпорации по атомной энергии «Отраслевой центр капитального строительства». Второе место досталось Андрею Рыбакову и Кристине Луговец из ООО «ПИК Технология», на третьей строчке расположился коллектив, в составе которого Владимир Осокин и Ксения Вырышева из АО «Специализированный застройщик «Серебряный фонтан», группа компаний «Эталон».

Конкурс «Московские мастера» был создан с целью повышения престижа высококвалифицированного труда работников строительной отрасли и пропаганды их достижений и опыта.

Ранее сообщалось, что в столице заработал новый образовательный онлайн-проект «Траектория МЭШ». В рамках него ученики московских школ с помощью экспертов будут разрабатывать свои идеи по развитию Московской электронной школы.

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