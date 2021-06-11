День траура из-за смерти Ларисы Шойгу объявили в Туве

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Туве объявили день траура из-за смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу. Соответствующий указ подписал врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

Сестра министра обороны России Сергея Шойгу ушла из жизни в четверг, 10 июня. Она умерла от инсульта, который был вызван коронавирусом. Депутат скончалась на 69-м году жизни.

День траура объявили в родной для Шойгу Туве в пятницу, 11 июня. В республике будут приспущены государственные флаги России и Тувы.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан. Она окончила Сибирский государственный медицинский университет в 1977 году. В 1998 году Шойгу стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Тыва, после чего уехала строить политическую карьеру в Москву.

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