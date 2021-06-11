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Врач рассказала, какой набор веса допускается во время беременности
Фото: Pexels

Врач рассказала, какой набор веса допускается во время беременности

Полина Долганова

Общество

Директор Института репродуктивной медицины НМИЦ эндокринологии, доктор медицинских наук и профессор Елена Андреева рассказала, какой набор веса допускается во время беременности и как килограммы влияют на зачатие ребенка.

По словам эксперта, угроза здоровью начинается в том случае, если индекс массы тела составляет выше 25. Снижение веса на 3–5 процентов до беременности в течение периода от трех до шести месяцев увеличивает шансы на зачатие ребенка.

Андреева уточнила, что ребенок добавляет женщине примерно пять килограммов к ее изначальному весу.

Все набранные свыше килограммы откладываются в боках. Предполагается, что в положении женщина может набрать от 11,5 до 16 килограммов.

Набрать 18 килограммов можно только той женщине, у которой изначально был зафиксирован дефицит массы тела.

Медик подытожила, что если индекс массы превышает 25, но ожирение еще не наступило, то потенциальная мама может набрать не более 7–11 новых килограммов, пишет издание «Аргументы и факты».

Ранее диетолог Тамила Арсеньева рассказала, как снизить вес, не изнуряя себя диетами и тяжелыми тренировками в зале.

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